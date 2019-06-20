كنعان: لم نلغ رسوم السفر والمطار بل تم اقرارها

أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابية ​إبراهيم كنعان​ أنه "الى اليوم رأينا دفق من التوظيف والتعاقد بينما من نحتاج اليهم في الاجهزة لإنهاء قطوعات الحسابات غير موجودين ويتلطون خلف ​العجز​"، مشيراً الى أن "هناك 9 قضاة فقط من اصل 40 قاضي لانهاء قطوعات الحسابات وتعلمون انكم تريدون حسابات مالية، كيف ذلك؟".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح كنعان أن "كل ما يحكى عن اننا شطبنا والغينا بنودا في الموازن غير صحيح، ولم نلغ رسوم السفر و​المطار​ بل تم اقرارها".