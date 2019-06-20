أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أنه "الى اليوم رأينا دفق من التوظيف والتعاقد بينما من نحتاج اليهم في الاجهزة لإنهاء قطوعات الحسابات غير موجودين ويتلطون خلف العجز"، مشيراً الى أن "هناك 9 قضاة فقط من اصل 40 قاضي لانهاء قطوعات الحسابات وتعلمون انكم تريدون حسابات مالية، كيف ذلك؟".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح كنعان أن "كل ما يحكى عن اننا شطبنا والغينا بنودا في الموازن غير صحيح، ولم نلغ رسوم السفر والمطار بل تم اقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: لم نلغ رسوم السفر والمطار بل تم اقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.