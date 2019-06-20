ترامب: ستعرفون قريبًا إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران

أكّد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه "ستعرفون قريبًا إذا كانت ​الولايات المتحدة​ ستضرب ​إيران​"، مشيرًا إلى أن "لدينا وثائق على أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في الأجواء الدولية وكانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية بوضوح".

وكشف ترامب أن "الأمر كان ليختلف كثيرا لو كانت الطائرة التي أسقطتها إيران تحمل ركابًا"، موضحًا "أنني لا أشعر أن إدارتي تدفعني نحو الصراع بل تفعل عكس ذلك أحيانا".

واعتبر أنه "قد تكون إيران أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ"، مضيفًا "أنني لا أستبعد ردًا أميركيًا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة".