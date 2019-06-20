أكّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن "​العالم​ لا يحتمل مواجهة في ​الخليج​"، معربًا عن قلقه البالغ حيال التصعيد في الخليج"، داعيًا كل الجهات إلى ضبط النفس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: العالم لا يحتمل مواجهة في الخليج ويجب ضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.