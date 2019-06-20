البنتاغون: الطائرة الأميركية المسيرة لم تنتهك الأجواء الإيرانية

لفت قائد ​القيادة​ المركزية للقوات الجوية الأميركية جوزيف غوستيلا إلى أن "​تقارير​ إيران عن إسقاط الطائرة في أجوائها كاذبة"، مشيرًا إلى أن "الطائرة الأميركية المسيرة لم تنتهك الأجواء الإيرانية".

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