الرئاسة الفلسطينية: مؤتمر المنامة خطأ استراتيجي

وصفت ​الرئاسة الفلسطينية​، مؤتمر المنامة، الذي تنظمه ​الإدارة الأميركية​ في العاصمة البحرينية، الأسبوع المقبل، بـ "الخطأ الاستراتيجي"، مشيرةً إلى ان "هدف المؤتمر هو تجنب الوصول إلى حلول سياسية للصراع الفلسطيني ال​إسرائيل​ي حيث إنها طُرحت مرارا تحت عنوان السلام الاقتصادي، وفشلت، الأمر الذي أدى إلى كوارث وحروب لم تتوقف حتى الآن".

ولفتت إلى أنه "ما يعد من خطوات تحت عناوين مضللة، ستؤدي إلى تطبيع مجاني بين العرب وإسرائيل قبل تنفيذ مبادرة السلام العربية القائمة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة كخطوة أولى".