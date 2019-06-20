إدانة زعيم شبكة كانت تستعبد النساء جنسيا بسبع تهم في نيويورك

دبي - بواسطة محمد فارس © تيموثي كلاري مارك رانيفيلو المحامي الرئيسي لكيث رانيري يرد على اسئلة الصحافيين في نيويورك في السابع من أيار/مايو 2019

أدانت هيئة محلفين في محكمة بروكلين الفدرالية الأربعاء الأميركي كيث رانيري بسبع تهم بينها الابتزاز والاتجار بالجنس لتزعمه شبكة للاستعباد الجنسي.

ويواجه كيث رانيري (58 عاما) الذي كان متهما أيضا بتشكيل عصابة اجرامية وبالتهديد واستغلال قاصر جنسيا، احتمال الحكم عليه بالسجن مدة الحياة.

وقرر محاموه استئناف القرار.

وسيصدر الحكم في حقه في 25 أيلول/سبتمبر.

وكان رانيري يقوم بأفعاله هذه تجت غطاء منظمة "نكسيوم" التي أسسها العام 2003 في ألباني عاصمة ولاية نيويورك وكان الهدف الرسمي منها توفير تدريبات على تحقيق الذات بشكل أفضل.

وفي البدايات أوقع هذا الرجل الذي يتمتع بكاريسما قوية 15 إلى 20 امرأة تحت تأثيره وكان يقيم علاقات جنسية معهن على هواه. وكانت إحداهن في الخامسة عشرة فقط.

في العام 2105 انشأ رانيري منظمة أخرى سماها "دوس" مع "عبيدا وأسياد". وكل الأعضاء كن من النساء فيما كان هو المرشد ويتربع على رأس الهرم.

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وكانت "العبدات" يرغمن خصوصا على ممارسة الجنس مع رانيري الذي كان ملقبا "غراند ماستر" (المعلم الكبير).

وقبل قبولهن كعبدات كان ينبغي على النساء ان يقدمن "ضمانات" من صور ورسائبل ووثائق قد تكون محرجة لهن في حال قررن مغادرة المنظمة.

وكان البعض منهن يخضعن لعملية "وسم" تقوم على حفر أحرف غالبا ما تكون الأحرف الأولى من اسم كيث رانيري على جلدهن.

وقال المدعي العام الفدرالي في بروكلين ريتشادر دونهيو بعد القرار "هذه المحاكمة أظهرت أن رانيري الذي كان يقدم نفسه على انه عبقري هو في الواقع استاذ في التلاعب ومحتال وزعيم عصابة إجرامية".

ولطالما أكد رانيري أن علاقاته الجنسية مع اعضاء المنظمة كانت بالتراضي.

وكانت ستة أشخاص ملاحقين في الأساس إلا ان المتهمات الخمس مع كيث رانيري اعترفن الواحدة بعد الأخرى بالتهم وتجنبن المحاكمة.

ومن بين اعضاء المنظمة الممثلة أليسون ماك (سمالفيل).