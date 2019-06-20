العثور على صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 9/11

دبي - بواسطة محمد فارس © ARAB_BBC

عثر أخصائيون في التوثيق كانوا اشتروا مجموعة من الأقراص المدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل على 2400 صورة التقطت في موقع هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 في نيويورك، والتي يطلق عليه اسم "الأرض صفر، أو Ground Zero" عقب وقوع تلك الهجمات في ذلك اليوم.

ويبدو أن هذه الصور التقطها عامل بناء لم يكشف عن هويته بعد، كان يساعد في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي والمنطقة المحيطة به.

وكانت الأقراص بحالة سيئة، ولكن تم معالجتها واسترجاع الصور منها.

وحمّل أخصائيوا التوثيق الصور في موقع فليكر.

وتشمل الألبومات الرقمية صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.

وكانت هجمات سبتمبر - التي استخدم فيها انتحاريون طائرات مدنية قادوها لترتطم بأهداف في نيويورك وواشنطن، كما تحطت احداها في حقل بولاية بنسلفانيا - قد أودت بحياة نحو 3000 انسان.

يقول الدكتور جوناثان برجيس، وهو أحد أخصائيي التوثيق "في العادة يتجاهل الناس مواد كهذه في مبيعات التصفية، وكان من المرجح أن تجد هذه الأقراص طريقها إلى القمامة لو لم نكن هناك في الوقت المناسب." وكان زميل برجيس، جيسون سكوت، هو الذي حضر عملية البيع.

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وأضاف برجيس "كانت معجزة أننا تمكنا من استعادة محتويات هذه الأقراص، فالأقراص المدمجة المنتجة في تلك الفترة لم تكن عالية الجودة."

ولجأ الوثائقيون إلى شركة متخصصة باستعادة المعلومات من الأقراص المدمجة لانقاذ بعض من الصور.

ويقول برجيس إنه وسكوت لم يفلحا إلى الآن في تعقب المصور الذي التقط الصور أو أي من أقاربه.

يذكر أن كثيرا من الذين شاركوا في عمليات الانقاذ في الفترة التي تلت الهجمات مباشرة أصيبوا بأمراض شتى. ويعتقد أن نحو 400 ألف من سكان المنطقة وزائريها تعرضوا لمواد سامة أو أصيبوا بجروح وأضرار في الهجمات حسب مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور برجيس إن نشر هذه الصور "عمل يصب في مصلحة الإنسانية"، وقال إن على الذين تؤثر فيهم أن يتبرعوا لأي جمعية خيرية يختارونها.

وهذه مجموعة منتقاة من الصور التي نشرت في موقع فليكر

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