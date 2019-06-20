الرئيس التونسى: لا تراجع عن خيار الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

استقبل رئيس الجمهورية التونسى الباجي قايد السبسي ، اليوم الخميس ، بقصر قرطاج ، مادلين أولبرايت رئيسة مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ، على رأس الوفد المُشارك في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المعهد المنعقد بتونس حاليا.

وأكد رئيس الجمهورية التونسى ، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة ، أن تونس اختارت أن تسلك نهج الديمقراطية رغم التحديّات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد ورغم التعقيدات التي يعرفها الوضع الإقليمي والدولي، موضّحا أنه خيار لا تراجع عنه من أجل إقامة دولة مدنيّة ترتكز على مؤسسات ديمقراطية وتحترم الحقوق وتضمن الحريات والمساواة لجميع المواطنين.

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كما أكّد الباجى أن هذا المسار يجب أن يساير الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي.

من جانبها نوّهت أولبرايت ، خلال اللقاء ، بما حقّقته تونس خلال السنوات الأخيرة من خطوات كبرى في مسارها الديمقراطي وتمكّنها من تخطّي العديد من الصعوبات الداخلية والخارجية ..معتبرة أن نجاحها كديمقراطية ناشئة يُعزز أمن واستقرار المنطقة ويدعو إلى الثقة في مستقبلها.

وأوضحت أولبرايت أن اختيار تونس لتنظيم إجتماع مجلس إدارة المعهد الديمقراطي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المعهد للتجربة الديمقراطية التونسية المتميّزة في المنطقة ، مؤكدة التزامه بمواصلة مواكبة هذه التجربة من خلال دعم قدرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال الممارسة الديمقراطية خاصة في المرحلة المقبلة التي ستشهد فيها البلاد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.