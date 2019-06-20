بغداد توجه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)

وجه الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، دعوة رسمية لبابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة العراق، بعد أن أبدى الأخير رغبته في زيارة العراق ذي الغالبية المسلمة.

وقال الرئيس العراقي - في رسالته الموجهة إلى البابا، خلال استقباله بطريرك بابل للكلدان، الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - إن زيارته المرتقبة تكتسب أهمية تاريخية كبيرة في دعم العراق دوليا، لما تحمله من دلالات ومعاني كبيرة، فضلا على أنها ستسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي.

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ونوه صالح، خلال اللقاء، بالدور المهم الذي لعبه مسيحيو العراق عبر التاريخ، مشيدا بإسهامهم المتميز في توطيد علاقات التآخي ونشر قيم المواطنة والتسامح بين أبناء الشعب العراقي.

من جهته، أكد الكاردينال ساكو أهمية الدور الذي يؤديه الرئيس العراقي في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب في توطيد وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد.

وكان البابا فرانسيس أعلن أنه يرغب في السفر للعراق العام المقبل، تحقيقا لفكرة ملحة تلازمه عندما يستذكر العراق.