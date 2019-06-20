البنتاجون ينشر فيديو لاستهداف إيران للطائرة الأمريكية المسيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البناجون" مقطع فيديو، لما قالت إنه عملية إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية "الدرون" من قبل القوات الإيرانية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يستبعد الرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة دون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.
وأشار ترامب -في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- إلى أنه لم يعلن بعد كيفية الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، وتابع قائلا إن الإيرانيين "ارتكبوا خطأ كبيرا جدا".
وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبًا".
وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.
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