"الوطنية للإعلام" توقع اتفاقية بث أمم أفريقيا مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: وقع حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخميس، اتفاقية بث فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيا على قناة "تايم سبورت" مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة واللجنة المنظمة للبطولة. شهد توقيع الاتفاقية أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). في سياق متصل، أنهت الهيئة الوطنية للإعلام جميع استعداداتها للقيام بالتغطية الإعلامية لجميع فعاليات البطولة بدءًا من غد الجمعة من بث للمباريات ونقل تفاعلات جماهير الكرة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.

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