"التنظيم والإدارة" يُطلق موقعًا إلكترونيًا لمعرفة مدى استحقاق الترقية أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموقع الاليكتروني http://promotion.caoa.gov.eg للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية في 1 /7/ 2019.
كما يمكن للموظف من خلال الموقع معرفة المستوى الوظيفي المسكن عليه في 2/11/2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يحتوي الموقع علي الضوابط العامة للترقية و كذلك الموانع التي تحيل دون الترقى.
ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى.
وأنشأ الجهاز هذا التطبيق لمساعدة كافة الموظفين وكذلك الجهات الحكومية المختلفة على تطبيق قرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الخاص بالترقية بمرور المدد البينية.
يذكر أن الدكتور صالح الشيخ كلف باختبار وتطبيق المنظومة علي موظفي ديوان الجهاز للتأكد من جاهزيتها قبل اطلاقها للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وتمكن موظفو الجهاز من معرفة موقفهم من الترقية بكل يسر ونجاح.
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