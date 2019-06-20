الرئيس العراقي يدعو بابا الفاتيكان لزيارة بلاده

وجه الرئيس العراقي، برهم صالح، دعوة رسمية لبابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة العراق، بعد أن أبدى الأخير رغبته في زيارة العراق ذي الغالبية المسلمة.
وجاءت مبادرة الرئيس العراقي خلال استقباله اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد لبطريرك بابل للكلدان، الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو.
وقال الرئيس العراقي في رسالته الموجهة
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