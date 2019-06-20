الاتحاد الأوروبي: نعمل ما في وسعنا لخفض التوتر في منطقة الخليج

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، أن التصعيد العسكري في منطقة الخليج لن يُصب في مصلحة أي طرف.
وشددت موجريني، في تصريحاتها التي أدلت بها لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، على ضرورة تجنب مزيد من التصعيد في منطقة الخليج، موضحة: "أن هذه
وأضافت أنها أبلغت الرسالة الأوروبية إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارتها لواشنطن قبل أيام، لافتة إلى أن هناك قلقا مشتركا مع الأمريكين
وأكدت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد يعمل أيضاً من أجل الاستمرار في الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ويحث طهران على المضي في هذا الطريق.
وسيناقش الزعماء، خلال القمة الأوروبية المُقرر عقدها اليوم في بروكسل، قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية وسياسة الجوار، منها الوضع في أوكرانيا، والتوتر بين قبرص وتركيا على خلفية عمليات التنقيب التركية في المنطقة التي تعتبرها قبرص منطقة اقتصادية خاصة.
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