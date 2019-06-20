الخارجية الروسية: تقرير بريطانيا يفتقر إلى الرؤية العادلة

وصفت وزارة الخارجية الروسية تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان في روسيا بأنه يفتقر إلى الرؤية العادلة، مؤكدة أن القائمين على التقرير كان يمكنهم إجراء تحليل موضوعي بدون استخدام المعاييرالمزدوجة.
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس بهذا الصدد: "علينا أن نعترف بأن القائمين على التقرير فشلوا في إجراء تحليل موضوعي للحالة المتعلقة بحقوق
وأضاف البيان أن هناك ببساطة مدخلا غير شريف لدراسة الوضع الحقيقي في الاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد مرة أخرى وبوضوح استخدام المعايير المزدوجة الصريحة من قبل وزارة الخارجية البريطانية في تقييم وضع حقوق الإنسان في العالم.
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