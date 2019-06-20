اتفاق كردي-كويتي على تغليب مصلحة العراق ..خلال استقبال بارزانى للكندري

استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس، في صلاح الدين، الدكتور عمر أحمد الكندري القنصل العام الكويتي في أربيل والوفد المرافق له.
ونقل القنصل العام الكويتي في أربيل تحيات أمير الكويت للزعيم الكردى، مٶكدا أن سموه كان يرغب زيارة كردستان خلال زيارتهللعراق؛ لكن الفرصة لم تسمح، واكتفى بالاتصال هاتفيا ببارزاني؛ قبل أن يوصى بزيارة سيادته ونقل تحياته وتقديره للزعيم الكردى مرة أخری.
خلال الاجتماع؛ تم التأكيد علی العلاقات التاريخية بين شعبي كردستان والكويت، كما
وجری بحث الأوضاع السیاسیة في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد؛ وسط اتفاق على ضرورة حماية الحقوق الدستورية لمكونات العراق كافة؛ ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ والتوافق على التعايش والسلام والتآخى ومحاربة جيوب الإرهاب الداعشي.
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