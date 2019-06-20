بوتين: روسيا لا تتاجر بمبادئها وحلفائها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تتاجر بمبادئها وحلفائها، وذلك تعليقا على إمكانية عقد بلاده صفقة مع الولايات المتحدة حول سوريا.

وأضاف الرئيس الروسي، ردا على سؤال بهذا الشأن خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس اليوم الخميس : "ماذا

تعني كلمة صفقة؟ هي نوع من المشاريع التجارية، ونحن لا نتاجر بحلفائنا أو مصالحنا أو مبادئنا"، مشيرا إلى أن بلاده يمكنها التفاوض مع شركائها بشأن حل بعض المشاكل الملحة.وشدد الرئيس الروسي على ضرورة العمل على حل مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.ومن ناحية أخرى، استبعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عودة روسيا إلى الاشتراكية. قائلا "من غير المرجح العودة، لقد أصبحت الدولة مختلفة"، مشيرا إلى أن مثل هذه العودة ممكنة فقط من خلال صراعات داخلية صعبة للغاية.وتساءل الرئيس الروسي :"هل نحن بحاجة إلى هذه الصراعات؟".