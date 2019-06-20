أقرت المحكمة الدستورية في أوكرانيا، بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس الجديد فلاديمير زيلينسكي بشأن حل البرلمان الأوكراني، يتوافق مع بنود دستور البلاد.
وقال مصدر في المحكمة، لمراسل وكالة "إنترفاكس": "أقرت المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة يومالخميس، بدستورية المرسوم الخاص بحل البرلمان وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة في أوكرانيا".
وبهذا الشكل، ستجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، يوم 21 يوليو المقبل.
وأشار المصدر، إلى أن 17 قاضيا، حضروا الجلسة المغلقة للمحكمة الدستورية.
وفي نهاية شهر مايو، رفضت المحكمة العليا في أوكرانيا، دعوى بعدم قانونية حل البرلمان وأحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.
وفي 20 مايو، أعلن زيلينسكي، خلال كلمته في حفل تنصيبه، عن حل البرلمان، وفي اليوم التالي نشر مرسوم بهذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أوكرانية: مرسوم حل البرلمان يتوافق مع الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.