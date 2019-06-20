ترامب : إيران ارتكبت خطأ جسيماً بإسقاط الطائرة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر"، إن "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران. تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران. وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

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