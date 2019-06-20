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ترمب ردا على سؤال بشأن طبيعة الرد على إيران: سترون قريبا

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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إيران ارتكبت "خطأ جسيماً"، بإسقاطها الطائرة الأميركية فوق خليج هرمز في المياه الدولية، وقال في رده على سؤال بشأن طبيعة الرد على طهران، قال ترمب "سترون قريبا"، جاء ذلك، بعيد تأكيد وزارة الدفاع الاميركية، أن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية، وكتب ترمب في تغريدة لا تخلو من تهديد، وفي مناخ من التوتر بين واشنطن وطهران، "ارتكبت إيران خطأ جسيماً!"، وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق أن طائرة بدون طيار "غلوبل هوك" أسقطت بصاروخ في أجواء خليج عمان، وذلك بعد انتهاكها المجال الجوي الايراني.

بالمقابل قالت واشنطن، أن طائرة المراقبة المسيرة، كانت تحلق في المجال الجوي الدولي منددة بـ"هجوم غير مبرر"، من جهته حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من لجوء أميركي محتمل إلى استخدام القوة ضد ايران، معتبرا ان ذلك سيكون "كارثة" على المنطقة وسيؤدي الى اشتعال موجة عنف واسعة.


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