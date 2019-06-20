بالمقابل قالت واشنطن، أن طائرة المراقبة المسيرة، كانت تحلق في المجال الجوي الدولي منددة بـ"هجوم غير مبرر"، من جهته حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من لجوء أميركي محتمل إلى استخدام القوة ضد ايران، معتبرا ان ذلك سيكون "كارثة" على المنطقة وسيؤدي الى اشتعال موجة عنف واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب ردا على سؤال بشأن طبيعة الرد على إيران: سترون قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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