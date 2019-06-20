عاجل-الجبير: المنطقة تتعرض لتهديدات من ميليشيات إرهابية كالحوثيين وحزب الله

المقال القادم قوات تحالف دعم الشرعية ترصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية في منطقة مزارع مأهولة بالمدنيين

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