ميليشيات الحوثي تقصف محافظة عمران الخاضعة لسيطرتها بصاروخ باليستي

في خطوة تؤكد الإجرام والإرهاب الحوثي، لم تسلم المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم حتى، من القصف الصاروخي الحوثي، إذ أطلقت الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، صاروخاً باليستياً على المواطنين اليمنيين المدنيين في محافظة عمران الخاضعة لسيطرتها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام السادسة وثلاث وأربعون دقيقة (6:43) من صباح اليوم، رصدت منظومات الاستطلاع انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء في أمانة العاصمة، من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية، حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

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وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين يخضعون تحت سيطرتهم مايعد جريمة حرب، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.