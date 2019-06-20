بوتن: لا يوجد دليل على ضلوع روسيا في إسقاط الطائرة الماليزية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الخميس، أن ليس هناك "أي دليل" على ضلوع روسيا في قضية إسقاط الطائرة الماليزية أثناء قيامها بالرحلة "إم-إتش 17" في شرق أوكرانيا الانفصالي، بعد تحديد التحقيق الدولي ثلاثة مشتبه بهم روس.

وصرّح بوتن للصحافة، عقب لقاء سنوي يطرح فيه المواطنون الروس أسئلة على الرئيس، إن "ما قُدّم كأدلة على مسؤولية روسيا، لا يناسبنا على الإطلاق. نعتبر أن ليس هناك أي دليل".

وأصدر محققون دوليون أمر اعتقال بحق أربعة من المشتبه بهم في إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا.

وفقاً لبيانات المحققين، فإن ثلاثة من هؤلاء يحملون الجنسية الروسية، ورابعهم أوكراني الجنسية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هؤلاء الرجال الأربعة بتهمة قتل 298 شخصاً، في 9 مارس 2020، في هولندا، حسبما أعلن كبير ممثلي الادعاء العام الهولندي، فريد فيستر بيكه، مضيفاً: "هذه خطوة هامة".

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