كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستجيب لدعوة باكستان لاستئناف الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الخارجية سوبرامانيام جيشانكار قد استجابوا لدعوة باكستان المتجددة للحوار، حيث كتبوا إلى نظرائهم عمران خان وشاه محمود قريشي تعبيرًا عن النية.

وفقًا لتقرير نشر في صحيفة "Express Tribune" الباكستانية، في الرسائل - الردود على رسائل التهنئة من عمران خان والشاه محمود قريشي على إعادة انتخاب مودي - قال كلا من مودي وجيشانكار إن الهند ترغب في إقامة علاقات سلسة مع جميع دول المنطقة بما في ذلك باكستان.

وذكر التقرير وفقًا لمسؤولين لم تكشف هويتهم نقلًا عن الخطابات أن باكستان أشادت بهذه البادرة، مضيفًا أن "الهند مستعدة لإجراء محادثات مع باكستان ودول أخرى في المنطقة من أجل السلام والازدهار الإقليميين".

ووفقا للتقرير، قال مودي وجيشانكار أيضا أثناء إجراء المحادثات، إنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإيجاد وسائل للقضاء على الإرهاب من المنطقة.

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وتعليقًا على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار: "وفقًا للممارسة الدبلوماسية المتبعة، استجاب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لرسائل التهنئة التي تلقاها من نظرائهم في باكستان. وفي رسالتهم، لقد أبرزوا أن الهند تسعى إلى إقامة علاقات طبيعية وتعاونية مع جميع الجيران، بما في ذلك باكستان.

وفي رسالته، قال رئيس الوزراء "لهذا، من المهم بناء بيئة من الثقة، خالية من الإرهاب والعنف والعداء".

كما أضاف كومار أن "إمام" أكدت على الحاجة إلى "جو خالٍ من ظل الإرهاب والعنف".

