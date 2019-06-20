كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد والأشغال الشاقة لـ 16 فلسطينياً من "فتح الإسلام" في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية اليوم الخميس، حكماً غيابياً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ضد 16 فلسطينياً فارين من العدالة بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية الدائمة "أدانت هؤلاء بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وبأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وتحقيق أهدافهم المرسومة".

وووفق الوكالة، قضت المحكمة بتجريدهم من حقوقهم المدنية وبتقديم كل منهم بندقية حربية.

وحسب الوكالة، يشغل أسامة الشهابي مهمة أمير تنظيم "فتح الإسلام" في مخيم عين الحلوة، ويعد من أبرز المتشددين في المخيم، ويقود مجموعة من عشرات المسلحين، وهو مطلوب للقضاء اللبناني بمذكرات توقيف وخلاصات أحكام، أغلبها أمام المحكمة العسكرية، وأبرزها بسبب استهداف قوات "يونيفيل" بعبوات ناسفة، وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وتجنيد أشخاص للقتال في سوريا.