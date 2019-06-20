كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا ترسل ثانى سفية لعقد مناورات قرب قبرص.. والاتحاد الأوروبى يحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت تركيا سفينة المناورات الثانية، اليوم الخميس، والتي ستجري عمليات استكشاف الغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص لمدة ثلاثة أشهر، وهي خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع قبرص بشأن حقوق الاختصاص في التنقيب عن النفط والغاز.

ولدى تركيا والحكومة القبرصية المعترف بها دولياً مطالبات متداخلة في هذا الجزء من البحر المتوسط، وهي منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

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وقال وزير الطاقة فاتح دونميز عند إطلاق السفينة "يافوز" إنها ستعمل في بئر بالقرب من شبه جزيرة كارباس في قبرص ، وسيصل عمقها إلى 3300 متر (3659 ياردة).

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ تركيا لديها بالفعل سفينة قبالة ساحل قبرص، وقبرص أصدرت الأسبوع الماضي أوامر اعتقال لطاقمها.

ومن المقرر أن يحذر قادة الاتحاد الأوروبي تركيا يوم الخميس لإنهاء عمليات التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها أو مواجهة تحركات من الاتحاد الأوروبي، حيث ضغطت اليونان وقبرص على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للتحدث علنا.