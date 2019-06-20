كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يتهم أمريكا بمحاولة عرقلة نمو الصين بالهجوم على هواوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بمحاولة تقييد تنمية الصين من خلال مهاجمة هواوي.

وقال الرئيس الروسي، إن أمريكا شعرت بأنها مهددة من الصين كقوة اقتصادية عالمية، وأنها تحاول "كبح" الدولة الشيوعية.

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كما اتهم الولايات المتحدة باتخاذ نفس الموقف تجاه روسيا وادعى أن هذا النوع من "العقوبات" سيستمر في المستقبل.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، كان بوتين يتحدث خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية التي يبثها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة اليوم.

عندما سئل عن القيود الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوى، أجاب بوتين :"من يأتى الهجوم على هواوى؟، وما الهدف منه؟ النقطة الوحيدة هي عرقلة تنمية الصين، التي أصبحت منافسًا عالميًا لقوة عالمية أخرى- الولايات المتحدة.