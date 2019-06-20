كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. ارتفاع حالات الانتحار إلى الثُلث فى العقد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد حالات الانتحار بمقدار الثلث في الولايات المتحدة في أقل من عقد، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحذر مسؤولو الصحة العامة، من أن الصحة العقلية للأمريكيين تتفاقم مع تزايد أعداد البالغين والمراهقين والأطفال الذين يعانون من القلق والاكتئاب وأفكار حياتهم الخاصة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، كانت الزيادات الأكثر دراماتيكية في وفيات الانتحار بين السكان الأصليين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن غالبية الناس في الولايات المتحدة الذين انتحروا في عام 2017 كانوا من الرجال البيض، وتضيق الفجوة بين الانتحار بين الذكور والإناث.

وبالنظر إلى التاريخ الحديث للانتحار في الولايات المتحدة، يقول الخبراء إن البيانات الحديثة مزعجة، لكنها ليست مفاجأة.