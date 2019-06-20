كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية.. مئات الآلاف يصطفون فى الشوارع لاستقبال رئيس الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطف مئات الآلاف من سكان بيونج يانج، اليوم الخميس، في الشوارع للترحيب بالرئيس الصيني شي جين بينج في أول زيارة دولة له إلى كوريا الشمالية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وتظهر اللقطات التي نشرتها محطة "سى سى تى فى" الإذاعية في بكين الرجال والنساء والأطفال، وهم يلوحون بشغف بما يبدو أنه أزهار مزيفة وكذلك الأعلام الوطنية للبلدين في المطار وعلى طول الطريق.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، أنّ أكثر من 250 ألف مواطن قد خرجوا إلى الشوارع بين مطار بيونج يانج الدولي وبيت كومسوسان الحكومي، حيث يقيم شي وزوجته للحصول على لمحة عن الرئيس الصيني وزعيمهم كيم جونغ أون.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الزعيمين يلوحان للجمهور من سيارة ليموزين قابلة للتحويل.