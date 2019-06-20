كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: استخدام أمريكا للقوة ضد إيران سيكون كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمريكا من أن غزو إيران سيؤدي إلى "كارثة" بعد أن أسقط الحرس الثوري طائرة أمريكية بدون طيار اليوم الخميس.

وقال الرئيس الروسي، وهو حليف مقرب للنظام في طهران، إن أي استخدام للقوة من جانب واشنطن سيؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة، والتي سيكون من الصعب حساب تكاليفها.

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وفي الوقت نفسه، ألقت المملكة العربية السعودية، باللوم على "العدوان" الإيراني في خلق موقف "شديد التوتر" في الخليج، وقالت إنها تتشاور بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.

وحذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن الهجمات على الناقلات حول مضيق هرمز، والتي يتم من خلالها شحن خمس النفط العالمي - تهدد الاستقرار العالمي.

وألقت كل من المملكة السعودية وأمريكا باللائمة في الهجمات على إيران.