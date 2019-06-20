كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهند يطمح في وصول الإقتصاد إلي 5 مليار دولار بحلول 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه يريد أن يصل إقتصاد الهند إلي " 5 تريليونات دولار" بحلول عام 2024، عندما يواجه مجددًا إعادة انتخابه.

وقال مودي إن هذا سيكون "تحديًا ولكنه قابل للتحقيق".

كما أنه لا يمكن اتهام مودي أبدًا بالافتقار إلى الطموح، ولكن الحقيقة هي أن وصول إجمالي الناتج المحلي للهند إلى 5 تريليونات دولار في غضون خمس سنوات سيكون أكثر صعوبة من تحقيقه.

حيث أن إقتصاد الهند، في الوقت الراهن، يبلغ 2.8 تريليون دولار ؛ للوصول إلى علامة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، سيتطلب الاقتصاد نموًا رمزيًا بالدولار بأكثر من 12٪ سنويًا.

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ولوضع هذا في السياق، في الربع الأخير من العام، نمت الهند بمعدل أبطأ من 6٪ بالقيمة الحقيقية - وإذا كنت تعتقد أن أكبر الاقتصاديين السابقين في حكومة مودي، فإن البيانات معيبة وأن الهند قد تنمو بشكل جيد، بضع نقاط مئوية أقل من ذلك.

ويمكن للهند أن تطمح إلى نمو إلي ضعف الرقم، وبدون نمو مستدام على هذا المستوى، فإن الأمل ضئيل في توظيف حوالي مليون شاب ينضمون إلى قوتها العاملة كل شهر، وما لم تستفد من التركيبة السكانية الحالية المواتية، فمن غير المرجح أن تظهر كاقتصاد ذي دخل متوسط أعلى مع طبقة وسطى مزدهرة ومزدهرة.

كما إن إمدادات الطاقة والبنية التحتية أفضل بكثير مما كانت عليه، لكن لا تزال غير مستوفية للمعايير المطلوبة لبناء قطاع صناعي عالمي. وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة قد أولت اهتمامًا شديدًا بالحاجة إلى تعليم الشباب الهنود وتزويدهم بالمهارات المهنية التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الحديث، فإن نتائج المحاولات المختلفة للقيام بذلك كانت مخيبة للآمال بصراحة.

