كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سادس أكبر مدينة في الهند تعاني من نفاذ المياه تقريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكاد أن تكون مدينة تشيناي، سادس أكبر مدن الهند، خالية من المياه.

حيث ينفد ملايين الأشخاص من الموارد في تشيناي مع إستمرار خزان كيمبارامبكام في الجفاف.

كما تم تجفيف ثلاثة خزانات أخرى كانت تزود المدينة بالمياه عادة من الحرارة الشديدة.

وتكافح حكومة ولاية تاميل نادو مع عدم كفاية إمدادات المياه بعد انخفاض مستويات المياه الجوفية والصعوبات في جمع مياه الأمطار أدت إلى نقص حاد.

ووفقًا لتقارير سي أن أن، يتلقى السكان حاليًا المياه من خلال شحنات الشاحنات، ويقفون في طوابير لساعات في درجات حرارة شديدة لملء حاوياتهم وعلبهم.

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حيث يقال إن العديد من الفنادق والمطاعم قد أغلقت بسبب الندرة.

وهناك ارتفاع في الطلب على الناقلات الخاصة التي تنقل المياه من المناطق الخارجية غير المتأثرة بالولاية، كثير منهم غير قادرين على توفير المياه في الوقت المحدد، وتكلفة عمليات التسليم المتكررة للشركات باهظة الثمن.

ووفق ما أفادت شبكة سي أن أن، تعتمد العائلات الأكثر ثراءً في تشيناي على صهاريج المياه الخاصة الباهظة بسبب التقنين الصارم.

ولا يزال عدد سكان شيناي بدون مياه مجهولًا، لكن آخر إحصاء عام 2011 أظهر أن عدد سكان المدينة بلغ 4.6 مليون نسمة.

ووفقًا لتقرير صدر في مايو 2019، تعيش 712،000 عائلة تحت خط الفقر في تشيناي. في عام 2011، كان 29 في المائة من السكان يعيشون في الأحياء الفقيرة، حيث تدل هذه الأرقام على العدد الكبير من الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الخاصة.

