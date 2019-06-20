كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبل: التعريفات الأمريكية المفروضة على الصين تضر بالقدرة التنافسية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة أبل إن التعريفات الأمريكية المقترحة على البضائع من الصين بما في ذلك أجهزة iPhone، وiPads، وMacs، ستقلل من مساهمات الشركة في الاقتصاد الأمريكي وتؤثر على قدرتها التنافسية العالمية.

ونوهت في تعليقات نُشرت لها على موقع حكومي على الإنترنت يوم الخميس إن الحكومة الأمريكية يجب ألا تمضي قدمًا في اقتراح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25٪ على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار من الصين.

وتستأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أكثر من شهر من الجمود، ومن المتوقع أن يجتمع قادة الدول في مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل.

وقد قال الرئيس دونالد ترامب في وقتٍ سابق إنه سيفكر في فرض تعريفة على المزيد من السلع الصينية بعد أن انهارت المناقشات في مايو.

