شاهد.. لحظة اعتداء أنصار أردوغان على رجل أعمال معارض (صور+فيديو)

اعتدى أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رجل الأعمال التركي وعضو حزب الخير "متين بوزكورت"، أحد داعمي أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة على منصب رئاسة بلدية اسطنبول.

وأصيب بوزكورت، بإصابات بالغة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من بعض أنصار أردوغان، الذي لم يقبل حزبه خسارة منصب البلدية وضغط لإعادة الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة إمام أوغلو بفارق 13 ألف صوت عن مرشح أردوغان.