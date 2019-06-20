“ابتدائية طنجة تقضي بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق بابلو “إسكوبار المغرب

أصدرت ابتدائية طنجة، خلال الأسبوع الجاري، حكما بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حق الشخص، الذي ظهر في شريط تلفزي بثته قناة كواترو الإسبانية، وادعى فيه أنه “بابلو إسكوبار المغرب”، وذلك بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة، والاتجار في الممنوعات.

وفي تفاصيل هذه القضية كانت القناة الرابعة الإسبانية اتفقت مع شاب مغربي، في عقده الثالث، على أساس أداء دور “إسكوبار المغرب” في شريط مصور، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم، لكونه يتقن اللغة الإسبانية، وهو ما قبله الشاب بسرعة، حيث ادعى أنه الموزع الرئيسي للأقراص المهلوسة، التي يستوردها من إسبانيا، ويستهلك أغلبها مراهقات، ومراهقون في المدارس المغربية.

وبحسب الأبحاث، والتحريات، التي قامت بها المصالح الأمنية، فإنه تبين أن الأمر يتعلق بحارس سيارات يعمل في إحدى الشوارع في مدينة طنجة، أوهمه الطاقم الصحفي الإسباني بأن الأمر يتعلق بتصوير عمل سينمائي، سيقوم فيه بتقمص شخصية مهرب مخدرات مقابل مبلغ مالي محدد.