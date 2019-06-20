تفاصيل اتصال جمع الشيخ المغراوي بدفاع الضحية السويسرية في جريمة “شمهروش”

بعدما تجاوزت محاكمة “شمهروش” المتهمين الأصليين في القضية، ومطالبة دفاع الطرف المدني فيها بإدخال أطراف أخرى، منها الشيخ السلفي المعروف محمد عبد الرحمان المغراوي، علم “اليوم24” أن اتصالا هاتفيا جمع المغراوي بدفاع الضحية الدنماركية.

وأكد خالد الفتاوي، دفاع الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش” الخبر، في حديثه اليوم الخميس لـ”اليوم 24″.

وقال فتاوي إنه استقبل خلال الأيام القليلة الماضية، المكتب المسير لجمعية دور القرآن، في زيارة للاستفسار عن تفاصيل طلب إدخال رئيس الجمعية، الشيخ السلفي المغراوي، طرفا في الدعوى.

وأوضح الفتاوي أن أعضاء المكتب الذين استضافهم، نقلوا له عددا من التساؤلات حول الملف، وهي التساؤلات التي أجاب عنها، مضيفا أنه وخلال ذات اللقاء، تم ربط اتصال بينه وبين المغراوي.

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وعن تفاصيل الاتصال، قال الفتاوي إن المغراوي سأله عن أسباب إدخاله في القضية، وهو ما رد عليه المحامي بالقول إن من أدخله في الدعوى هم المتابعون على خلفية هذه الجريمة، مؤكدا الإشارة إلى حديث عدد من المتهمين في ملف “شمهروش” عن تلقيهم لدروس في دور القرآن التي يديرها المغراوي.

ونفى الفتاوي، أن يكون المغراوي ومكتبه الذي زار دفاع الضحية الدنماركية، قد قاد أي وساطة للتراجع عن ملتمس إدخاله في الدعوى، مشددا على أن اللقاء والنقاش الذي دار، كان كله للاستفسار عن حيثيات الملف.

يشار إلى أنه كما كان مقررا، بثت محكمة الإرهاب اليوم الخميس، في ملتمس إدخال كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وجمعية دور القرآن بمراكش طرفا في الدعوى، حيث قررت رفض الملتمس.