الخلفي يكشف تفاصيل اجتماع بين الرميد وطلبة الطب

في جديد ملف طلبة الطب، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن ممثلين عن طلبة كليات الطب اجتمعوا، بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، دون الوصول إلى أي قرار أو إتفاق.

وقال مصطفى الخلفي، على هامش ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، إن “إرادة الحكومة في الحوار تظل قائمة، وأن هذه الإرادة، محكومة بالحرص، على مصلحة الطلبة، ومصلحة الوطن، واحترام أحكام الدستور المغربي”.

وأوضح الخلفي، أن هم الحكومة يتمثل في إيجاد حل لهذا الملف، بما يخدم مصلحة الوطن والطلبة، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بحوالي 20 ألف طالب وطالبة”.

ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب أعلنت عن خوض مسيرة إحتجاجية وطنية بالرباط، لم تعلن عن تاريخها، بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبها.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت في وقت سابق توقيف ثلاث أساتذة بثلاث كليات للطب والصيدلية بحجة “الإخلال بمهامهم الوظيفية”.