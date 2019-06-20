3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية قبل انطلاق “الكان”

خصصت جريدة “90 دقيقة” الإسبانية مقالا تستعرض فيه قائمة أبرز اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس إفريقيا، التي تحتضنها مصر. وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي، المهدي بنعطية وحكيم زياش. وتتكون قائمة أفضل 11 لاعبا في “الكان” من حارس أجاكس أمستردام الهولندي والمنتخب الكاميروني أونانا، السنغالي كوليبالي، والإيفواري أوري، والنيجيري أوبي ميكيل، والغيني نابي كيتا، والجزائري رياض محرز، والسنغالي مناييز، والمصري محمد صلاح، فضلا عن الثلاثي المغربي زياش، بنعطية وحكيمي

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