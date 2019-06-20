الموت يحزن سميرة سعيد

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فقدت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، أمس الأربعاء، أحد أقرب معجبيها، الأمر الذي دفعها إلى التعبير عن حزنها، والترحم عليه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وكتبت سميرة سعيد تعليقا على صورتها مع المعجب: “البقاء لله.. فقدت شخصا مهما أوي من عيلتي الكبيرة.. طارق من أهم متابعيني.. خسارة كبيرة.. شاب في مقتبل العمر.. الله يرحمك ويعوض أهلك يا طارق”.
ويعتبر الفقيد واحدا من فئة من المعجبين، المقربين لسميرة سعيد، والذين تلتقيهم في مناسبات، ويجالسونها، ويمضون أوقاتا معها، ويتبعونها في حفلاتها أينما حلت.
وتلقت ديفا الغناء العربي، سميرة سعيد، التعازي، والمواساة في عبارات علق بها متابعوها.
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