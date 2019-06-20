كأس الأمم الأفريقية: من جلب إله الموت للملاعب المصرية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت مصر، تمثال "أنوبيس"، إله الموت لدى الفراعنة، من مراسم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق الجمعة.

جاء ذلك وفق تصريحات صحفية للجنة المنظمة للبطولة ووزيرَي الشباب والآثار اليوم، الخميس، بعد ما أثاره مجسم التمثال باستاد القاهرة الدولي من سخرية وتهكم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن "اختيار تمثال أنوبيس كان غير مقصود لعدم العلم من قبل الشركة المنظمة لحفل افتتاح البطولة بتاريخه القديم، أو أنه إله الموتى".

فيما أشار وزير الآثار خالد العناني، إلى ترشيح بعض القطع الأثرية الأخرى محل "أنوبيس"، ومنها تمثال لأحد ملوك الفراعنة، دون تحديده.

من هو "أنوبيس"؟

الاسم اليوناني لإله الموتى القديم، ذي رأس ابن آوى في الميثولوجيا المصرية، والذي تلفظه الهيروغليفية بالاسم "أنبو".

ويدل تمثال أنوبيس على إله الموت والتحنيط وحارس الدنيا السفلى عند المصريين القدماء.

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كما تحكي بعض الروايات أنه كان إله المقبرة، حيث يحمي مقابر الفراعنة والمصريين القدماء.

إله الموت "أنوبيس" لدى الفراعنة (تويتر)

بينما تذكر روايات أخرى بأنه كان نبّاش قبور ضبطه الإله رع وهو يسرق ثياب الملكة غنمت أمون حتشبسوت أشهر الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا وزوجة الملك تحتمس الثاني.

ويأخذ أنوبيس هيئة حيوان ابن آوى أحد فصائل الكلاب، فيصوَّر في هيئة ابن آوى رابضاً على مقصورة تمثل واجهة المقبرة باللون الأسود، وتبدو أذناه كبيرتين، ويرتدي أحياناً طوقاً حول عنقه، ربما تكون له قوة سحرية.

وقد يصوَّر في هيئة ابن آوى بجسم بشري ورأس حيوان، أو في الهيئة البشرية الكاملة، التي نادراً ما يصوَّر بها.

وتقام بطولة كأس الأمم في مصر خلال الفترة من 21 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.