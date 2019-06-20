ورش عمل فن الأرض | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 26/ 06/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: المتحف الفلسطيني، بيرزيت



وسط بيئة غير مستقرة سياسيًا، يكون للأطفال علاقة استثنائية مع الأرض ومشهدها الطبيعي. في فلسطين تبدو علاقة الأطفال مع الأرض مجزأة، فهم يسمعون عن بحرها وتنوعها الجغرافي بينما في الواقع يتنقلون في مساحات محدودة ومكررة.

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في ورشة متخصصة، يتيح المتحف الفلسطيني ومؤسسة "هوب" أمام الأطفال فرصة للتفكير بعلاقتهم بالأرض، والنظر لبيئتهم ومحيطهم بطريقة جديدة. وتأكيدًا على العلاقة بين الأرض والقصص الشخصية والجمعية؛ تجمع الورشة بين الفنون المستوحاة من الأرض والشعر. حيث سينتج الأطفال بإشراف الفنانة منال محاميد، منحوتات مستوحاة من الأرض من حيث الفكرة والتنفيذ. وبرفقة الشاعر بدر عثمان سيقومون بتلخيص تجربتهم وانطباعاتهم، وعلاقتهم لتغدو قصيدة.

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