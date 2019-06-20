القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 26/ 06/ 2019
الزمان: 20:30
المكان: مطعم وبار غرناطة، بيرزيت
ندوة لنقاش فيلم "واجب" للمخرجة الأمريكية من أصول فلسطينية آن ماري جاسر.
في النقاش سنتناول الفيلم من ثلاث زوايا، حملتها المخرجة على ثيمة "الواجب" المجتمعي أي العزومة في هذه الحالة، هذه الزوايا هي أولًا، الفجوة بين الأجيال من خلال علاقة الأب بابنه، ثم زاوية الأسرلة والتعايش بين الفلسطينيين والصهاينة، وفي النهاية فكرة مكانة المرأة ومركزية الرجل كحامل للسلطة.
يُظهر الفيلم ما هو متعارف عليه بواجب العزومة، هذا التقليد الذي ظلّ حتى اللحظة، مقياسًا لشبكة العلاقات الاجتماعية للعائلات وأبنائها المتزوجين من الذكور والإناث، وكما يظهر في الفيلم، يعمل الأب أبو شادي (محمد بكري) أستاذًا في مدرسة محلية في الناصرة، وهو مجبر على التقيد بهذا الطقس والالتزام به رغم كبر سنه في محاولة من الأب لتصديره وإعادة إنتاجه لابنه شادي (صالح بكري) القادم من إيطاليا لمساعدة الأب في توزيع الدعوات.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر نقاش فيلم واجب | بيرزيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.