نقاش فيلم واجب | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 26/ 06/ 2019

الزمان: 20:30

المكان: مطعم وبار غرناطة، بيرزيت

ندوة لنقاش فيلم "واجب" للمخرجة الأمريكية من أصول فلسطينية آن ماري جاسر.

Advertisements

في النقاش سنتناول الفيلم من ثلاث زوايا، حملتها المخرجة على ثيمة "الواجب" المجتمعي أي العزومة في هذه الحالة، هذه الزوايا هي أولًا، الفجوة بين الأجيال من خلال علاقة الأب بابنه، ثم زاوية الأسرلة والتعايش بين الفلسطينيين والصهاينة، وفي النهاية فكرة مكانة المرأة ومركزية الرجل كحامل للسلطة.

يُظهر الفيلم ما هو متعارف عليه بواجب العزومة، هذا التقليد الذي ظلّ حتى اللحظة، مقياسًا لشبكة العلاقات الاجتماعية للعائلات وأبنائها المتزوجين من الذكور والإناث، وكما يظهر في الفيلم، يعمل الأب أبو شادي (محمد بكري) أستاذًا في مدرسة محلية في الناصرة، وهو مجبر على التقيد بهذا الطقس والالتزام به رغم كبر سنه في محاولة من الأب لتصديره وإعادة إنتاجه لابنه شادي (صالح بكري) القادم من إيطاليا لمساعدة الأب في توزيع الدعوات.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.