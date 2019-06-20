الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة 'دواعش' بإحباط مخطط لاستهداف غرب الانبار

اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الخميس، عن قتل وجرح ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش"، فيما كشفت عن احباط مخطط للتنظيم لاستهداف مناطق غرب المحافظة.



واضاف مصلح، ان "العملية حققت اهدافها المرسومة ولاسيما مع وجود اهداف متحركة وثابتة في المنطقة المذكورة"، لافتا الى ان "العملية ساعدت بإنهاء مخطط استهداف عدد من مناطق غرب الانبار كقضاء القائم وعكاشات". وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اللواءين 13 و18 بالحشد أطلقا عملية أمنية واسعة بالصحراء الغربية للأنبار اسفرت عن قتل احد عناصر داعش وجرح اثنين اخرين"، مشيرا الى" تدمير اربع مضافات وثلاث عجلات تابعات لعناصر التنظيم والاستيلاء على اخرى معدة للتفخيخ في منطقة قرى الجغايفة مقابل ناحية عكاشات".واضاف مصلح، ان "العملية حققت اهدافها المرسومة ولاسيما مع وجود اهداف متحركة وثابتة في المنطقة المذكورة"، لافتا الى ان "العملية ساعدت بإنهاء مخطط استهداف عدد من مناطق غرب الانبار كقضاء القائم وعكاشات". وتابع، ان "العملية ستستمر لحين انهاء وجود خلايا داعش الاجرامي".



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