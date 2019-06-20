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الشرطة يعبر الحدود بركلتي جزاء في ممتاز الكرة

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2019-06-20 | 17:55

الشرطة يعبر الحدود بركلتي جزاء في ممتاز الكرة

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في مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء، نجح السرطة في احكام قبضته على صادرة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الحدود 2-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب التاجي في إطار منافسات الاسبوع الثالث عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ثنائية القيثارة الخضراء جاءت بركلتي جزاء، نجح في ترجمتها كل من علاء عبد الزهرة في الدقيقة 21 والحسن ديالو في الدقيقة 53.

في حين جاء هدف الحدود عن طريق اللاعب عبد العباس اياد في الدقيقة 38، قبل ان يهدر زميله فاضل مقداد، ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.


الفوز رفع من رصيد القيثارة الخضراء الى النقطة 79 في المركز الاول، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 37 في المركز الـ12.

وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تغلب النفط على نفط الجنوب 2-1 في المواجهة التي اقيمت على ملعب الصناعة، حيث سجل ثنائية النفط كل من فرحان شكور ( د 42) ومحمد داود ( د 92)، فيما جاء هدف نفط الجنوب الوحيد عن طريق اللاعب جاسم فيصل ( د 46).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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