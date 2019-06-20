الشرطة يعبر الحدود بركلتي جزاء في ممتاز الكرة

ثنائية القيثارة الخضراء جاءت بركلتي جزاء، نجح في ترجمتها كل من علاء عبد الزهرة في الدقيقة 21 والحسن ديالو في الدقيقة 53.

في حين جاء هدف الحدود عن طريق اللاعب عبد العباس اياد في الدقيقة 38، قبل ان يهدر زميله فاضل مقداد، ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.



الفوز رفع من رصيد القيثارة الخضراء الى النقطة 79 في المركز الاول، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 37 في المركز الـ12.

وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تغلب النفط على نفط الجنوب 2-1 في المواجهة التي اقيمت على ملعب الصناعة، حيث سجل ثنائية النفط كل من فرحان شكور ( د 42) ومحمد داود ( د 92)، فيما جاء هدف نفط الجنوب الوحيد عن طريق اللاعب جاسم فيصل ( د 46).