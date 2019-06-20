بالوثائق.. وزير الاتصالات يجري تغييرات وظيفية ومراقبون يصفوها بـ'غير المهنية'

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تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن اجراء وزير الاتصالات نعيم الربيعي تغييرات وظيفية بشركات الوزارة، فيما وصف مراقبون تلك التغييرات بـ"غير المهنية".
وانتقد النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية علي البديري، اليوم الخميس، "التراجع الواضح" في الخدمات المقدمة من وزارة الاتصالات، معتبراً أن أداء الوزارة "فاشل رغم الإيرادات الخيالية" التي تدخل خزينتها سنوياً، فيما دعا رئاسة البرلمان ولجنة الخدمات النيابية إلى "إجراءات رادعة لكبح جماح الفساد" في تلك الوزارة.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، أمس الأربعاء، ضعفاً وانقطاعاً في خدمة الانترنت، فيما عزت وزارة الاتصالات ذلك إلى "تعرض الكيبل الضوئي المجهز لخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية".
وأكد عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية مضر خزعل الازريجاوي، أمس الاربعاء، أن اللجنة ستعمل على استضافة وزير الاتصالات الأسبوع المقبل للتباحث معه بشأن أسباب تراجع خدمة الانترنت بالعراق، مشدداً على ان اللجنة ستكون لها "قرارات جريئة وصريحة وكلمة فصل في محاسبة" كل وزارة او هيئة تكون سبباً بـ"عرقلة" تقديم خدمة عامة.
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