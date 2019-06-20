رسمياً.. تطبيق 'VAR' ابتداءً من ربع نهائي كأس افريقيا

2019-06-20 | 17:48
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اكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، الخميس، ان تقنية الفيديو المساعد "VAR"، سيبدأ تطبيقها ابتداءً من ربع نهائي بطولة كأس افريقيا.
وأضاف أحمد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للحديث عن البطولة: "بالنسبة للحكام، نظمنا لقاءات وورش عمل للنهوض بمستواهم، وقررت اللجنة التنفيذية تطبيق حكم الفيديو –الڤار- في ربع النهائي".
وأردف: "عدم تطبيق تقنية الفيديو من الأدوار الأولى يرجع لقرار المنتخبات، حيث اتفقوا على الاستعانة بها من دور الثمانية".
وواصل: "كان هناك قرار أن يتم تطبيق التقنية من نصف النهائي؛ ولكن في النهاية قررنا تطبيقها من دور الـ8".
وأتم: "أود أن أشارككم ما تم في الأشهر الماضية، أثق أن كل شيء سيكون جيدًا يوم 19 تموز وحتى نهائي الكان".
واختتم: "الرياضة لا تنفصل عن الإعلام الذي يساعد على النهوض بها، لابد أن نتحد لإنجاح هذه البطولة".
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