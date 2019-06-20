رسمياً.. تطبيق 'VAR' ابتداءً من ربع نهائي كأس افريقيا

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة ما بين 21 حزيران والتاسع عشر تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأضاف أحمد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للحديث عن البطولة: "بالنسبة للحكام، نظمنا لقاءات وورش عمل للنهوض بمستواهم، وقررت اللجنة التنفيذية تطبيق حكم الفيديو –الڤار- في ربع النهائي".



Advertisements

وأردف: "عدم تطبيق تقنية الفيديو من الأدوار الأولى يرجع لقرار المنتخبات، حيث اتفقوا على الاستعانة بها من دور الثمانية".

وواصل: "كان هناك قرار أن يتم تطبيق التقنية من نصف النهائي؛ ولكن في النهاية قررنا تطبيقها من دور الـ8".

وأتم: "أود أن أشارككم ما تم في الأشهر الماضية، أثق أن كل شيء سيكون جيدًا يوم 19 تموز وحتى نهائي الكان".

واختتم: "الرياضة لا تنفصل عن الإعلام الذي يساعد على النهوض بها، لابد أن نتحد لإنجاح هذه البطولة".

