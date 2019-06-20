حاكم غلمدغ الصومالية: تدخل فرماجو بانتخابات الولاية غير قانوني‎‎

رفض حاكم ولاية غلمدغ الصومالية، أحمد دعالي حاف، الخميس، تدخل حكومة الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، في الانتخابات الخاصة بولايته، مؤكدا أنه غير قانوني



وخلال مؤتمر صحفي له في دوسمريب، عاصمة غلمدغ، وصف "حاف" البيان الصادر عن وزارة داخلية الحكومة الفيدرالية الصومالية، بخصوص انتخابات 2020، بأنه "غير قانوني".

وشدد حاكم غلمدغ على أن ولايته حرة في إدارة شئونها، وتحتفظ بنظام دستوري وبرلماني، مبدياً استنكاره لخرق لحكومة مقديشيو القانون الصومالي.

وطالب سكان ولايته باليقظة، موضحاً "غلمدغ" سوف تدافع عن نفسها.





ويتهم مراقبون حكومة فرماجو بقيادة مخطط لإقصاء حاكم غلمدغ عن رئاسة الولاية، وتنصيب حاكم موال لها، على غرار ما تم في جنوب غرب الصومال، ما يقود البلاد إلى طريق مسدود.

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بدورهم، أكد برلمانيون صوماليون، الأربعاء، رفضهم خرق الرئيس محمد عبدالله فرماجو لدستور البلاد، عبر التدخل في شؤون ولاية غلمدغ الإقليمية، وتحديد موعد الانتخابات النيابية والرئاسية بها في الرابع من شهر يوليو/تموز المقبل، حسب بيان لوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية.

وقال مهد صلاد النائب في البرلمان الصومالي، في بيان على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "فرماجو وحكومته لا يملكون حق التدخل في شؤون الولاية، إذ لا يخوله الدستور المعمول به حاليا القيام بذلك".

وأشار صلاد إلى أن "البند 142 في الدستور الصومالي يضمن للولايات الإقليمية ممارسة صلاحياتها وفق دستورها الخاص لحين توحيد دساتير الولايات والدستور الفيدرالي للحكومة المركزية".

بدوره، أكد النائب عبدالحكيم معلم أحمد أن "البيان لا يستند إلى الشرعية؛ لأن تحديد موعد الانتخابات وعقد مؤتمر للمصالحة في ولاية غلمدغ من اختصاصات قادة الولاية".





من جانبه، رفض النائب أحمد معلم فقيه ما جاء في بيان "الداخلية" الصومالية جملة وتفصيلا، مشددا على "ضرورة التزام العمل بالدستور ووقف كل التجاوزات التي تقوم بها الحكومة".

وكانت ولاية غلمدغ أعلنت سابقا مقاطعتها للتعامل مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو لحين وقف تدخلاتها في شؤونها الداخلية.