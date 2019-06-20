لجنة صومالية تتهم حكومة فرماجو بتسييس الحج

اتهم الشيخ علي محمود حسن (شيخ علي وجيز)، عضو لجنة شؤون الحج الصومالية، الخميس، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مقديشو، بـ"تسيس الحج"، وعرقلة أداء تلك الفريضة هذا العام.

وقال الشيخ وجيز، في بيان على صفحته بـ"فيسبوك"، إن تعنت "الأوقاف" وتجاهلها توجيهات لجنته تؤدي إلى إفشال أداء الصوماليين الفريضة، رغم استيفاء الحملات لكل الشروط المفروضة عليها بما فيها دفع الودائع المالية.

وتصرّ "الأوقاف" على أن يكون الحج على شكل بعثة، دون أن تسمح للشركات والحملات بأداء دورها في تسهيل الإجراءات، وتحويل المبالغ المالية القادمة من الحجاج إلى حساب الوزارة في جدة.

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وحذر الشيخ علي من عدم القدرة على تحويل 20 مليون دولار إلى حساب وزارة الأوقاف في جدة؛ لأن ذلك يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة بين لجنته وحملات الحج الصومالية.





وطالب حكومة مقديشيو بتقديم المصالح العليا على المكاسب الخاصة، والالتزام بالتعهدات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بأداء الحجاج الصوماليين لحج هذا العام.

وكانت لجنة شؤون الحج قد اتفقت مع حملات الحج أن تكون قيمة الحاج الصومالي هذا العام 3,600 دولار أمريكي وتوفير كافة الخدمات لهم، والالتزام بمواعيد الوصول للرحلات.