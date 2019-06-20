بيلوسي: الوضع مع إيران "خطير" وعلينا حماية مصالحنا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، إن 20 مشرعا سيحصلون على إفادة اليوم بشأن واقعة إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.



وأكدت بيلوسي أن ما تقوم به إيران خطير، وأن التوترات شديدة في المنطقة، ويستوجب أن تكون واشنطن قوية بشأن كيفية حماية مصالحها، وأضافت: "لا أعتقد أن الرئيس يريد الحرب.. لا توجد رغبة في بلادنا لخوض حرب".

وأسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي في "هجوم غير مبرر".

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وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بإسقاط إيران لطائرة الاستطلاع الأمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.

وقال ترامب في تغريدة "إيران ارتكبت خطأ جسيما!"، وقبل تنديد ترامب أعلن البيت الأبيض عقد اجتماع عاجل للإدارة الأمريكية لبحث سبل الرد على إسقاط طهران للطائرة المسيرة.

كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.