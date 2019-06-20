ترامب عن توجيه ضربة لإيران: ستعرفون قريبا

ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اجتماعا عاجلا للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران لطائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبًا".

وأضاف ترامب، أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

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في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المهم إرسال رسالة دعم قوية لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط والخليج.

وأوضح مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية -حسب وكالة رويترز- أن واشنطن ملتزمة بالوقوف مع الرياض، نظرا لدورها المحوري في مواجهة الإرهاب الإيراني.





وفي وقت سابق الخميس، أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".

كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.